Banca Sistema, CdA ritiene congruo il corrispettivo dell'OPAS di Banca CF+

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha approvato il comunicato dell'emittente contenente le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) obbligatoria promossa da Banca CF+.



Il CdA, anche sulla base del contenuto della Fairness Opinion e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all'unanimità dei votanti, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo, pari a massimi 1,89 euro rappresentato dalla somma tra il corrispettivo in denaro pari a 1,432 euro ; e il corrispettivo pari a 0,458 euro da corrispondersi attraverso l'attribuzione a ciascun aderente all'offerta di 23 di azioni di Kruso Kapital, previo frazionamento delle azioni outstanding di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna azione portata in adesione, con previsione di una alternativa in denaro del medesimo importo (i.e., massimi 0,458 euro), a scelta degli oblati dell'offerta.



Alla riunione consiliare hanno partecipato tutti gli amministratori e i sindaci. Il Presidente Davide Croff, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Iacopo De Francisco, e i consiglieri Salvatore Baiamonte, Emanuela Da Rin e Massimo Ruggieri si sono, tuttavia, astenuti dalla votazione, in quanto portatori di un interesse nell'offerta in ragione della loro carica di amministratore nell'offerente, nel contesto della quale hanno partecipato all'approvazione dell'offerta, nonché della relativa documentazione di pertinenza dell'offerente; l'Amministratore Indipendente Claudio Battistella, già amministratore dell'offerente, carica nel contesto della quale ha partecipato all'approvazione dell'offerta, si è parimenti astenuto.

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