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OPAS Banca Sistema, adesioni ferme allo 0,01%

Banche, Finanza
OPAS Banca Sistema, adesioni ferme allo 0,01%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) obbligatoria promossa da Banca CF+ su Banca Sistema, risulta che oggi 12 maggio 2026 sono state presentate 0 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 2.500, pari al 0,016% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPAS è iniziata l'11 maggio e terminerà il 12 giugno 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 11 e 12 giugno 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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