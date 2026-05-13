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Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal
Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 3,55% sui valori precedenti.
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