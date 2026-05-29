Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,33%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso rispetto all'indice.





Tecnicamente, Kering è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 260,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 251,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 269,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```