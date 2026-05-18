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Parigi: rosso per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Kering
Sottotono la multinazionale del lusso, che passa di mano con un calo del 2,30%.
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