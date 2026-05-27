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Parigi: balza in avanti Kering

Migliori e peggiori
Parigi: balza in avanti Kering
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso, in guadagno del 3,17% sui valori precedenti.

Il movimento di Kering, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Analizzando lo scenario del colosso del lusso si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 244,7 Euro. Prima resistenza a 249,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 242,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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