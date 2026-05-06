Parigi: scambi in positivo per Kering

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale del lusso , che avanza bene del 2,94%.



La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del colosso del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 231,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 236,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 228,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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