Parigi: scambi in positivo per Kering
(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale del lusso, che avanza bene del 2,94%.
La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del colosso del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 231,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 236,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 228,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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