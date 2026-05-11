Parigi: performance negativa per Kering
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale del lusso, con una flessione dell'1,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo del colosso del lusso resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 243,9 Euro. Supporto visto a quota 239,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 248,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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