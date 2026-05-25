Parigi: balza in avanti Kering
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso, in guadagno del 2,21% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico del colosso del lusso mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 244,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 248,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 241,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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