Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Bene la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , con un rialzo del 3,01%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sesa rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Sesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 97,5 Euro e primo supporto individuato a 93,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 101,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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