Piazza Affari: scambi in positivo per Stellantis
(Teleborsa) - Scambia in profit la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che lievita dell'1,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,1%, rispetto a +1,85% del principale indice della Borsa di Milano).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Stellantis rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,174 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,081. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,267.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```