Piazza Affari: scambi in positivo per Stellantis

(Teleborsa) - Scambia in profit la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che lievita dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,1%, rispetto a +1,85% del principale indice della Borsa di Milano ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Stellantis rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,174 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,081. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,267.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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