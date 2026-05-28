FS Logistix: nuova soluzione per trasporti eccezionali su treni intermodali

(Teleborsa) - FS Logistix, attraverso la sua società tedesca TX Logistik, e lo specialista olandese nei trasporti eccezionali Van der Vlist hanno avviato una nuova soluzione ferroviaria per il trasporto di carichi fuori sagoma su treni intermodali. La prima spedizione ha riguardato il trasporto di due piattaforme aeree, dal terminal Quadrante Europa di Verona fino a Rostock.



Grazie a questa nuova soluzione, i carichi fuori standard possono viaggiare sui treni intermodali già programmati, senza dover ricorrere a convogli dedicati o a una pianificazione straordinaria. Un’innovazione che rappresenta un passo significativo per rendere sempre più flessibile il trasporto ferroviario tra Italia, Germania ed Europa settentrionale.





TX Logistik opera attualmente la tratta Rostock–Verona con 16 treni settimanali, otto in una direzione e altrettanti nell'altro verso, offrendo collegamenti ferroviari rapidi tra Italia e Germania, con possibilità di proseguimento verso la Scandinavia. Nella prima spedizione, le due piattaforme aeree erano destinate a un cliente di Van der Vlist nella Svezia centrale. Dopo l’arrivo a Rostock, le unità hanno proseguito via traghetto verso Trelleborg e successivamente su strada fino alla destinazione finale.





“Questa soluzione apre nuove opportunità per i clienti che cercano modalità più flessibili e affidabili per il trasporto ferroviario di carichi fuori sagoma,” ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix “Combinando le soluzioni tecniche sviluppate da TX Logistik e FS Logistix con l’esperienza di Van der Vlist nei trasporti eccezionali e speciali, siamo in grado di offrire soluzioni ferroviarie robuste e scalabili, semplificando la pianificazione e garantendo un’elevata affidabilità operativa lungo i principali corridoi europei.”



Per il carico delle unità fuori sagoma viene utilizzato il nuovo sistema bolster di Van der Vlist, recentemente brevettato. Si tratta di una speciale piattaforma ferroviaria sulla quale macchinari di grandi dimensioni – come escavatori, piattaforme aeree o mezzi agricoli che non possono essere caricati in container – vengono fissati e messi in sicurezza per il trasporto su carro ferroviario. “Con questo sistema innovativo abbiamo raggiunto un ulteriore traguardo nello sviluppo delle nostre soluzioni ferroviarie,” ha commentato Martin van Dam, Managing Director di Van der Vlist Logistics.





Il servizio è possibile grazie all’autorizzazione ad operare con il “Large Intermodal Profile”, che consente il trasporto di carichi fuori sagoma fino a 2.990 millimetri di larghezza su treni intermodali regolari, all’interno del profilo di carico P400. A differenza dei treni speciali, questa soluzione garantisce una maggiore affidabilità, poiché i convogli possono essere facilmente deviati in caso di interruzioni o lavori sulla rete, senza la necessità di nuove autorizzazioni. Le unità fuori sagoma vengono caricate utilizzando il sistema bolster brevettato di Van der Vlist, perfettamente integrabile nelle operazioni standard di trasporto combinato.







La fase successiva del progetto prevede l’estensione del servizio con il trasporto ferroviario interno in Svezia, utilizzando treni gestiti da TX Logistik AB, uno dei principali operatori di trasporto ferroviario intermodale nel mercato svedese. Oltre alla Svezia, TX Logistik e Van der Vlist stanno pianificando ulteriori collegamenti congiunti per estendere questa soluzione ferroviaria ad altri corridoi europei.





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