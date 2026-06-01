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Analisi Tecnica: GBP/USD del 31/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 31/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 maggio

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.

Il quadro di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,3465. Primo supporto individuato a 1,3435. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,3495.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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