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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio

Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,42%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50.312. Rischio di eventuale correzione fino al target 49.670. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50.954.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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