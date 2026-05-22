Milano 21-mag
0 0,00%
Nasdaq 21-mag
29.357 +0,20%
Dow Jones 21-mag
50.286 +0,55%
Londra 21-mag
10.443 +0,11%
Francoforte 21-mag
24.607 0,00%

Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,29% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 63.094,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,29% alle 04:50
Tokyo lievita in modo prepotente del 2,29% alle 04:50 e passa di mano a 63.094,61 punti.
Condividi
```