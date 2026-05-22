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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,29% alle 04:50
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 63.094,61 punti
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22 maggio 2026 - 04.50
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Tokyo lievita in modo prepotente del 2,29% alle 04:50 e passa di mano a 63.094,61 punti.
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