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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Giornata negativa per il comparto costruzioni europeo, che continua la seduta a 842,46 punti, in calo dello 0,74%.
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