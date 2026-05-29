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Francia, Prezzi consumo (YoY) in maggio

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Francia, Prezzi consumo (YoY) in maggio
Francia, Prezzi consumo in maggio su base annuale (YoY) +2,4%, in aumento rispetto al precedente +2,2% (la previsione era +2,5%).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
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