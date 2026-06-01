Francoforte: giornata depressa per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , in flessione del 3,17% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Fresenius Medical Care è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,56 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,76. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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