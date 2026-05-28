Francoforte: andamento negativo per Fresenius Medical Care
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che passa di mano con un calo dell'1,81%.
L'andamento di Fresenius Medical Care nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 36,24 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 36,78. Il peggioramento del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 36,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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