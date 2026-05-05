Francoforte: brusca correzione per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia attiva nel settore farmaceutico , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,28%.



La tendenza ad una settimana di Fresenius Medical Care è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 37,57 Euro. Supporto a 35,25. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 39,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```