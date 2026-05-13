Milano 12:05
49.255 +0,54%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 12:05
10.299 +0,33%
Francoforte 12:05
24.151 +0,82%

Generalfinance, Intesa alza target price nonostante trimestre più debole del solito

Finanza, Consensus
Generalfinance, Intesa alza target price nonostante trimestre più debole del solito
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 30,6 euro per azione (dai precedenti 28,2 euro) il target price su Generalfinance, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto.

Gli analisti scrivono che Generalfinance ha registrato un trimestre più debole del solito, con utili influenzati da costi più elevati e una crescita dei ricavi solo modesta rispetto al ritmo storicamente sostenuto. Nonostante il rallentamento, i fondamentali rimangono solidi, con una qualità degli attivi resiliente e performance ancora in linea con le aspettative per l'intero anno.

"Confermiamo il nostro rating Buy, supportato da un modello di business ad alto rendimento e solide prospettive di crescita - si legge nella ricerca - I multipli impliciti suggeriscono una graduale normalizzazione (ad esempio, P/E di circa 9,9 nel 2027) dopo il recente re-rating del titolo. Il profilo rischio-rendimento rimane interessante, con una crescita dell'utile netto rettificato prevista di circa il 13% (2026-2028), superiore all'8% circa delle banche italiane".

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
Condividi
```