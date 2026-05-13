Generalfinance, Intesa alza target price nonostante trimestre più debole del solito

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 30,6 euro
per azione (dai precedenti 28,2 euro) il target price
su Generalfinance
, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto.
Gli analisti scrivono che Generalfinance ha registrato
un trimestre più debole del solito
, con utili influenzati da costi più elevati e una crescita dei ricavi solo modesta rispetto al ritmo storicamente sostenuto. Nonostante il rallentamento, i fondamentali rimangono solidi, con una qualità degli attivi resiliente e performance ancora in linea con le aspettative per l'intero anno.
"Confermiamo il nostro rating Buy, supportato da un modello di business ad alto rendimento e solide prospettive di crescita - si legge nella ricerca - I multipli impliciti suggeriscono una graduale normalizzazione (ad esempio, P/E di circa 9,9 nel 2027) dopo il recente re-rating del titolo. Il profilo rischio-rendimento rimane interessante
, con una crescita dell'utile netto rettificato prevista di circa il 13% (2026-2028), superiore all'8% circa delle banche italiane".(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)