Saipem, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,33%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,329% in Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 30 aprile 2026.



In particolare, l'1,827% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza

data di scadenza, lo 0,383% sono Convertible Bond con data di scadenza l'11/09/2029, Call option con data di scadenza 18/06/2026; Put option con data di scadenza 18/06/2026, il 3,119% sono Swap con date di scadenza comprese tra il 25/09/2026 e il 30/04/2036; Future con data di scadenza compresa tra il 18/06/2026 e il 19/06/2026.

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