Saipem, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,87%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,867% in Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 12 maggio 2026.



In particolare, il 2,040% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 2,004% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 0,675% sono Convertible Bond con data di scadenza l'11/09/2029; Call option con data di scadenza 18/06/2026, l'1,148% sono Swap con date di scadenza comprese tra il 25/09/2026 e il 12/05/2036.

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