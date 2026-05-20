Milano 16:16
48.956 +1,24%
Nasdaq 16:16
29.094 +0,95%
Dow Jones 16:16
49.503 +0,28%
Londra 16:17
10.380 +0,48%
Francoforte 16:16
24.691 +1,19%

Saipem, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,87%

Energia, Fintech, Partecipazioni rilevanti
Saipem, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,87%
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,867% in Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 12 maggio 2026.

In particolare, il 2,040% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 2,004% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 0,675% sono Convertible Bond con data di scadenza l'11/09/2029; Call option con data di scadenza 18/06/2026, l'1,148% sono Swap con date di scadenza comprese tra il 25/09/2026 e il 12/05/2036.
Condividi
```