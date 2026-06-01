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Londra: andamento rialzista per Sage

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Sage
(Teleborsa) - Rialzo marcato per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che tratta in utile del 3,47% sui valori precedenti.

Il movimento di Sage, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Sage suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,548 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,802. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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