Londra: andamento rialzista per Sage

(Teleborsa) - Rialzo marcato per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che tratta in utile del 3,47% sui valori precedenti.



Il movimento di Sage , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di Sage suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,548 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,802. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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