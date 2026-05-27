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Londra: performance negativa per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Sage
Si muove verso il basso lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, con una flessione del 3,15%.
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