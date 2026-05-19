Londra: balza in avanti Sage

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sage più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Sage mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,14 sterline. Rischio di discesa fino a 8,972 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```