Renovalo, nuovo contratto da 1 milione di euro con il Ministero della Difesa

(Teleborsa) - Renovalo (già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha sottoscritto un nuovo contratto pubblico con il Ministero della Difesa - 6° Reparto Infrastrutture di Bologna per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico e riqualificazione edilizia della palazzina alloggi denominata "Besurica", situata a Piacenza.



Il valore complessivo dell'appalto è pari a circa 1 milione di euro, con avvio delle attività previsto nei prossimi mesi e completamento dei lavori entro 260 giorni dalla consegna del cantiere. La commessa si inserisce nel percorso di crescita delle commesse di natura pubblica delineato nel Piano Industriale 2026-2029 della società e conferma il progressivo rafforzamento del posizionamento di Renovalo nel segmento delle opere pubbliche e della riqualificazione energetica ad alto contenuto tecnologico. Come comunicato al mercato in occasione della diffusione dei KPIs al 31 marzo 2026, le commesse di natura pubblica rappresentano circa il 50% del backlog complessivo del Gruppo.

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