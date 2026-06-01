Nocivelli crolla in Borsa dopo inchiesta su Parco della Salute a Torino

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per Nocivelli ABP , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, dopo che nel weekend la Procura di Torino ha avviato un'indagine per presunta manipolazione delle gare d'appalto relative al Parco della Salute, il nuovo complesso ospedaliero che sorgerà a Torino.



Nel 2024, Nocivelli, in partnership con il Consorzio SIS, si è aggiudicata il progetto del nuovo ospedale torinese, che comprendeva lavori di costruzione per un valore di 200 milioni di euro e un contratto di facility management della durata di 25 anni del valore di circa 300 milioni di euro.



Banca Akros prevedeva nelle sue stime l'inizio dei lavori di costruzione nell'esercizio 2026/2027. Al momento dell'aggiudicazione, aveva stimato che il Net Present Value (NPV) del contratto fosse pari a 1,3 euro per azione. Banca Akros ha sospeso il rating "in attesa di ulteriori sviluppi dell'indagine, al fine di valutare le eventuali implicazioni di tale procedura (potenziali ritardi, blocchi o annullamento della procedura di aggiudicazione)", si legge in una nota.



A metà seduta il controvalore è superiore a 650 mila euro, molto sopra la media (il controvalore medio mensile degli ultimi 6 mesi è appena sopra il milione di euro). Nocivelli si attesta a 5,7 euro, con un calo dell'8,80%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 5,4 e successiva a 5,1. Resistenza a 6,05.

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