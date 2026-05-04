Nocivelli, firmato il contratto per la "Città della Salute e della Scienza" di Novara

(Teleborsa) - A.B.P. Nocivelli , azienda attiva nelle operazioni di Partenariato Pubblico-Privato per strutture sanitarie e ospedaliere quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto il contratto per la realizzazione e gestione della "Città della Salute e della Scienza" di Novara nell'ambito di un RTI con il Consorzio Stabile SIS S.c.p.A.



Il contratto PPP ha una durata di 30 anni (5 di costruzione e 25 di gestione dei servizi) per un valore complessivo di ricavi attesi di 1,2 miliardi di euro. L'investimento per le sole opere è di circa 520 milioni, con la quota spettante a Nocivelli ABP pari a circa 400 milioni (200 milioni per le opere e 200 milioni per il facility management).



La struttura prevede 711 posti letto in quattro palazzine, 325.000 metri quadri di superficie e un'area universitaria con aule e centro congressi, configurandosi come polo sanitario di riferimento per il Piemonte orientale. L'avvio del cantiere è previsto nel 2027, con una durata stimata dei lavori di circa 5 anni.

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