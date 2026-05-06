Vueling rassicura: "Nessuna interruzione nell'approvvigionamento di carburante questa estate"

(Teleborsa) - Vueling ha diffuso un comunicato di rassicurazione in vista della stagione estiva, garantendo la piena operatività del piano voli e l'assenza di interruzioni nell'approvvigionamento di carburante. "La compagnia aerea sta operando secondo quanto previsto dal piano voli e non prevede alcuna interruzione nell'approvvigionamento di carburante per questa estate", si legge nella nota.



Sul fronte tariffario, Vueling ha assicurato che "il prezzo confermato al momento della prenotazione è il prezzo finale del biglietto e che, in nessun caso, verranno applicati costi aggiuntivi, anche se i costi del carburante dovessero aumentare".



La compagnia ha ricordato di operare verso oltre 100 destinazioni con diverse opzioni per ogni rotta, precisando che "nell'improbabile eventualità di modifiche o interruzioni" dei programmi di viaggio saranno offerte alternative ai passeggeri o, in caso di mancata soddisfazione, il rimborso del biglietto.

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