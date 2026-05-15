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Parigi: rosso per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Schneider Electric
Composto ribasso per il gruppo industriale francese, in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
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