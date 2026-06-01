Parigi: andamento sostenuto per Capgemini
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che avanza bene del 2,50%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Capgemini, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 103,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 105,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 102,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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