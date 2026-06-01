Milano 15:20
49.776 -0,52%
Nasdaq 29-mag
30.333 0,00%
Dow Jones 29-mag
51.032 +0,72%
Londra 15:20
10.344 -0,62%
Francoforte 15:20
25.076 -0,12%

Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group
(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con un rialzo dell'1,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LU-VE Group rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di LU-VE Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 69,37 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 68,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```