Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group

(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , con un rialzo dell'1,92%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LU-VE Group rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di LU-VE Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 69,37 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 68,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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