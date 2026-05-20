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Piazza Affari: scambi al rialzo per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per LU-VE Group
(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con un rialzo del 2,46%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di LU-VE Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 67,67 Euro con primo supporto visto a 64,77. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 62,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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