Piazza Affari: risultato positivo per Saipem
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, in guadagno del 2,55% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saipem, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,188 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,249. Il peggioramento della società ingegneristica italiana è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,152.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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