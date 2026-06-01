Wise crolla a Londra su indagine della Procura di Bruxelles

(Teleborsa) - Wise , società di trasferimento di denaro che da maggio è quotata al Nasdaq mantenendo una quotazione secondaria sul London Stock Exchange, crolla in Borsa dopo aver svelato di stare collaborando con la Procura di Bruxelles per rispondere a domande sulla sua attività. Le indagini della Procura non sono ancora concluse e, ad oggi, non sono stati comunicati a Wise risultati specifici.



"Pertanto, sarebbe speculativo da parte nostra commentare eventuali accuse - si legge in una nota - Continueremo a collaborare con la Procura di Bruxelles qualora e quando ci verranno resi disponibili risultati specifici".



Wise Europe ha sede in Belgio, da dove serve il resto d'Europa attraverso il sistema di passaporto UE per i servizi finanziari. Di conseguenza, le richieste delle forze dell'ordine in tutto lo Spazio economico europeo (SEE) sono attualmente indirizzate al Belgio, una struttura diversa rispetto a quella degli istituti finanziari che gestiscono una rete di filiali o entità locali, dove le richieste delle forze dell'ordine rimangono quindi di competenza delle rispettive autorità di ciascun paese.



"Come ogni istituto finanziario, ci troviamo ad affrontare la realtà di malintenzionati sempre più sofisticati che tentano di sfruttare la nostra piattaforma e investiamo continuamente in sistemi e team tecnologicamente avanzati per essere sempre un passo avanti rispetto alle minacce in continua evoluzione - viene sottolineato nella nota - Iniziamo verificando i clienti prima che aprano un conto e continuiamo a monitorare centinaia di punti dati in tempo reale mentre i clienti utilizzano i nostri prodotti, con team che esaminano le transazioni, chiudono i conti dei clienti quando necessario e segnalano proattivamente le attività sospette alle forze dell'ordine".



Wise si attesta a 7,94 sterline sulla Borsa di Londra, con un calo del 14,99%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,22 e successiva a 6,5. Resistenza a 8,98.

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