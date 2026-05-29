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Crolla a Piazza Affari Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Crolla a Piazza Affari Avio
A picco l'azienda aerospaziale italiana, che presenta un pessimo -4,63%.
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