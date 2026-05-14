Revolut, ok dal Regno Unito per espandere offerta di investimenti

(Teleborsa) - Revolut, fintech europea con base a Londra, ha ricevuto l'approvazione dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito per espandere la propria offerta di investimenti nel Paese, nell'ambito della strategia volta ad acquisire una clientela più facoltosa.



La divisione trading dell'azienda sta rielaborando il proprio modello per offrire prezzi competitivi. Inizierà inoltre a offrire servizi di gestione patrimoniale e di private wealth management.



Revolut è già autorizzata a detenere e gestire i fondi dei clienti, secondo quanto riportato sul sito web della Financial Conduct Authority (FCA). Lo scorso anno ha aperto ai propri utenti l'accesso ad azioni e fondi negoziati in borsa (ETF) del Regno Unito e dell'Europa.



La divisione trading contava circa 1,2 milioni di clienti alla fine dello scorso anno, con un patrimonio gestito di 733,3 milioni di sterline.



L'azienda sta inoltre valutando l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei propri investimenti, secondo un comunicato stampa diffuso giovedì.

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