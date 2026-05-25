Madrid: risultato positivo per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , che lievita dell'1,82%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di MERLIN Properties SOCIMI subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di MERLIN Properties SOCIMI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,16 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,06. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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