Madrid: giornata depressa per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che tratta con una perdita del 2,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MERLIN Properties SOCIMI evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,78 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14,54. L'equilibrata forza rialzista di MERLIN Properties SOCIMI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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