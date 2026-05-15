Madrid: giornata depressa per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , che tratta con una perdita del 2,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MERLIN Properties SOCIMI evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,78 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14,54. L'equilibrata forza rialzista di MERLIN Properties SOCIMI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```