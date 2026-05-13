Analisi Tecnica: USD/CAD del 12/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio
Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto +0,15%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3705. Rischio di discesa fino a 1,3683 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3727.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)