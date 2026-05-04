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Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 maggio

La giornata del 3 maggio chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un 0%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3558 con area di resistenza individuata a quota 1,3655. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3524.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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