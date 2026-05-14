Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio
La giornata del 13 maggio chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,07%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3717. Rischio di discesa fino a 1,3687 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3747.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)