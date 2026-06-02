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Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,33%
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.373,51 punti
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Finanza
02 giugno 2026 - 17.43
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Londra conclude in progresso dello 0,33%, archiviando la sessione a 10.373,51 punti.
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