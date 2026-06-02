Milano 2-giu
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Nasdaq 2-giu
30.661 +0,48%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 2-giu
10.374 +0,33%
Francoforte 2-giu
25.124 +0,48%

Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,33%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.373,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,33%
Londra conclude in progresso dello 0,33%, archiviando la sessione a 10.373,51 punti.
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