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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,16%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.075,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,16%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,16% e archivia gli scambi a 4.075,1 punti.
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