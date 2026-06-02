Francoforte: andamento rialzista per Delivery Hero

(Teleborsa) - Avanza Delivery Hero , che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Delivery Hero più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Delivery Hero confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 38,76 Euro con primo supporto visto a 37,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 37,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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