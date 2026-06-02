Francoforte: calo per Aixtron

(Teleborsa) - Composto ribasso per Aixtron , in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.



Il movimento di Aixtron , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Aixtron . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 55,99 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 53,69. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 52,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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