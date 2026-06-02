Francoforte: scambi in positivo per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di motori aeronautici, che lievita del 2,09%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MTU Aero Engines, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 310,3 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 306,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 304,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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