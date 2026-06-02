Londra: brillante l'andamento di British Land

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari , in guadagno del 2,18% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che British Land mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,87%, rispetto a -0,86% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,098 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,936. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,836.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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