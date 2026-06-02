Londra: brillante l'andamento di British Land
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, in guadagno del 2,18% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che British Land mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,87%, rispetto a -0,86% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,098 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,936. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,836.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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