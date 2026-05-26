Londra: risultato positivo per British Land

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,52%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di British Land rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, British Land è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,086 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,015. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,158.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```