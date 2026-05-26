Londra: risultato positivo per British Land
(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,52%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di British Land rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, British Land è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,086 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,015. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,158.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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